وليد سليمان يثير الجدل بشأن خليفة فايلر في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

موجة من الاستياء نشبت بين عدد من جماهير الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب تعليق منسوب لوليد سليمان، لاعب الفريق، يدعم خلاله إسناد المهمة الفنية للمارد الأحمر إلى المدرب السابق محمد يوسف.

وكان يوسف أصدر بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ينفي خلاله ما يثار حول اتفاق الأهلي معه لخلافة المدير الفني السويسري رينيه فايلر حال رحيله، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن يحلم بذلك. (طالع التفاصيل)

وقال الحساب الشخصي لوليد سليمان عبر "فيسبوك" إن محمد يوسف يستحق تولي القيادة الفنية للأهلي، حال رحيل فايلر عن النادي مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وكتب حساب سليمان، في تعليق ردا على منشور يوسف عبر "فيسبوك": "والله يا كابتن حضرتك تستاهل كل خير وقدها وقدود، ربنا يارب يوفقك وتستحقها عن جدارة وجدير بيها".

وأضاف: "زي ما عملتها في 2013 إن شاء الله قادر تعملها في 2020"، في إشارة إلى قدرته على قيادة الأهلي إلى تكرار التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، حين تُوج باللقب قبل سبع سنوات أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

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التعليق المنسوب لوليد سليمان أشعل غضب بعض جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اضطر القائم بالعمل على الحساب الشخصي لأحد قادة الفريق والمسؤول عنه لتوضيح الأمر، بعد إثارة حالة من الجدل بالتعليقات.

وسرعان ما أكد محمد عصام "أدمن" حساب سليمان في منشور: "أنا أدمن صفحة كابتن وليد سليمان، وقمت بعمل كومنت لصفحة الكابتن محمد يوسف تعليقا على بوست نُشر مؤخرا له".

وأضاف: "داعم لأي مدرب قادم يتولى النادي العريق، سواء الكابتن محمد يوسف أو مستر فايلر، والنادي الأهلي لن يقف على أي شخص".

يُذكر أن الأهلي أصدر بياناً رسمياً أعلن خلاله أنه سيتم حسم مصير فايلر مع الفريق يوم 1 أكتوبر المقبل.