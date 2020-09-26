مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم 26 سبتمبر 2020 بالدوري المصري

ننشر رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر لايف اون لاين في الدوري المصري 2020، يستضيف ملعب السلام مواجهة قوية، بين الأهلي ونظيره طنطا، مساء اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، ضمن فعاليات الجولة رقم 30 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا بث مباشر اليوم عبر قناة ON Time Sport 1 الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الممتاز، وقد كلفت إدارة القناة المعلق أيمن الكاشف، للتعليق على أحداثها.

وينطلق البث المباشر لمباراة الأهلي وطنطا اليوم السبت 26/9/2020 عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر

ليس أمام الأهلي الكثير لكي يفعله أمام طنطا، خاصة بعد ان تُوج رسمياً بلقب الدوري، قبل جولتين من

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الان، ومباراته اليوم هي بمثابة تحصيل حاصل فقط، وستكون اختبار للعديد من اللاعبين الاحتياطيين الذي من أن المتوقع تتم مشاركة البعض منهم أمام طنطا، لإراحة الأساسيين من أجل التحضير والاستعداد بدنياً للبطولة الأهم وهي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتف الغموض حول مصير المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الأنباء المتناقلة في الأيام الأخيرة بخصوص رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر بعد مطالبته إدارة النادي بالحصول على إجازة، وهو ما أثار تحفظات الإدارة الفنية، والتي خرجت ببيان أكدت فيه حسم هذه المسألة يوم الخميس المقبل، أي في نهاية الشهر الجاري.

على الجانب الآخر، يدخل طنطا المباراة أمام الأهلي، وهو في أسواء مواسمه،

الفريق بات مهدداً بالهبوط، فهو يحتل المركز الأخير برصيد 18 نقطة، ويتطلب منه تحقيق الفوز في الأربع جولات المتبقية على نهاية المسابقة، وهي أشبه بمعجزة لكي يضمن بقاءه في الدوري الممتاز، ويدرك مدربه رضا عبد العال الذي يتردد اسمه كثيراً وأصبح حديث وسائل الاعلام الرياضية ، كونه تولي التدريب حديثاً مع فريق على مشارف الهبوط.

تشكيلة النادي الأهلي: محمد الشناوي – محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول – حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجاي – محمود عبد المنعم كهربا – أحمد الشيخ – أليو بادجي.

الأهلي 0 – 0 طنطا

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