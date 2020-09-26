مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس bein sport - yalla shoot koora live

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ريال بيتيس، اليوم السبت، الموافق 26 سبتمبر 2020، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2020-2021.

فريق ريال مدريد في المباراة الماضية بالجولة الثانية من الدوري الإسباني تعادل مع نظيره فريق ريال سوسيداد بدون أهداف، وذلك بعد أن تم تأجيل مباراته الأولى في البطولة.

أما فريق ريال بيتيس ففي المباراة الماضية من الليجا نجح في تحقيق الفوز على فريق بلد الوليد بثنائية نظيفة، وفي الجولة الأولى تمكن أيضًا من تحقيق الفوز على

فريق ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف.

ويحتل ريال بيتيس صاحب الضيافة في مباراة اليوم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن فريق غرناطة المتصدر، أما ريال مدريد فيحتل المركز العاشر برصيد نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة.

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وفي الموسم الماضي الذي توج الفريق الملكي فيه بلقب الدوري الإسباني، فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على ريال بيتيس، حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل بدون أهداف على ملعب سانتياجو برنابيو، وفي الدور الثاني على ملعب بينتو فيامارين تغلب بيتيس بهدفين مقابل هدف.

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وفي مايلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة ريال مدريد وريال بيتيس، اليوم الأحد، الموافق 26 سبتمبر 2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم:

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.