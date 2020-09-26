شاهد .. الكاف عن معلول: "رجل يعتمد عليه في المناسبات الكبرى"

ألقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، الضوء على التونسي علي معلول لاعب الأهلي الحالي والصفاقسي التونسي السابق.

قالت صفحة الكاف الرسمية على مواقع

التواصل الاجتماعي عن معلول: "رجل يمكنك الاعتماد عليه في المناسبات الكبرى"، ونشرت عددا من أهداف معلول مع الأهلي والصفاقسي.

وكان معلول انضم إلى الأهلي عام ٢٠١٦ قادما من الصفاقسي ونجح في حجز مقعد اساسي في تشكيل الأهلي وبات واحدا من أهم مفاتيح لعب الفريق الأحمر.

Advertisements