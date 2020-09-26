بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الدوري الاسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره ريال بيتيس، اليوم السبت، في مواجهات الدوري الإسباني.

وتعادل النادي الملكي سلبيًا في المباراة الماضية بالجولة الثانية مع ريال سوسيداد،بعد أن تم تأجيل مباراته في الجولة الأولى.

وريال بيتيس نجح في تحقيق الفوز على بلد الوليد بثنائية نظيفة، وفي الجولة الأولى فاز على فريق ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد.

ويحتل ريال بيتيس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن غرناطة المتصدر، أما ريال مدريد فيحتل المركز العاشر برصيد نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة.

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ويحتل ريال بيتيس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن غرناطة المتصدر، أما ريال مدريد فيحتل المركز العاشر برصيد نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة.

طالع تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

معلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

يعلق على المباراة خليل البلوشي عبر قناة beIN SPORTS HD3.