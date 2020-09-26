مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر اليوم 26 سبتمبر 2020 الدوري الإسباني

يبحث ريال مدريد عن فوزه الأول، عندما يحل ضيفاً على ريال بيتيس مساء اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2020-2021، والتي ستقام على استاد بينتو فيامارين معقل الفريق الأندلسي.

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

وتبدأ صافرة الحكم بإنطلاق البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم السبت 26-9-2020 عند الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت القاهرة.

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر

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لم تكن البداية جيدة لريال مدريد حامل لقب الليجا، حيث تعادل مع سوسيداد في أولى مبارياته والتي بدأها متأخراً منذ الجولة الثانية بسبب مشاركته بدوري الأبطال، ويتطلع الفريق الملكي إلى تسجيل أول

فوز له في الموسم الجديد، وكانت أول مباراة له منذ خسارته أمام مانشستر سيتي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في 7 أغسطس الماضي، ويتطلب من المدرب زين الدين زيدان العمل بشكل مكثف مع لاعبيه لاستعادة لياقتهم وتوازنهم لتحقيق الانتصارات والدفاع بقوة عن لقبه.

وكان لوس بلانكوس قدم نتائج وأداء مميز جداً في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، حيث حقق تسع انتصارات على التوالي من أصل 10 مباريات، لينهي موسم الدوري في قمة جدول الترتيب والفوز بلقب الليجا بفارق خمس نقاط عن غريمه برشلونة الوصيف، وفي هذه النسخة الجديد من الدوري الإسباني يجب على

العملاق المدريدي أن يحقق الانتصارات في الثلاث مباريات القادمة أمام بيتس وبلد الوليد وليفانتي، قبل فترة التوقف الدولي الشهر القادم.

بالنسبة لريال بيتيس الذي يشرف عليه مانويل بيليجريني، والذي استهل مشواره بأفضل ما يمكن، حيث افتتح مبارياته بالفوز على ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف، قبل أن يسجل فوز جديد على ريال بلد الوليد خارج الديار بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ويأمل في مواصلة انتصاراته والتغلب على ريال مدريد لتحقيق فوزه الثالث على التوالي.

وستكون المباراة صعبة بالتأكيد على الفريقين، لكن ريال بيتيس كان الأفضل في آخر ثلاث مباريات ولم يخسر حينها، حيث فاز في اثنتين وتعادل في واحدة أمام ريال مدريد، من ضمنها الفوز الأخير الذي حققه بنتيجة 2-1 عندما تواجه الفريقان على نفس الملعب في الموسم الماضي.

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