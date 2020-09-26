بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة مضيفه ريال بيتيس، مساء اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر، في إطار فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت (القاهرة)، أي العاشرة بتوقتي (مكة المكرمة)، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 3 بأداء صوتي للمعلق خليل البلوشي.

سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف بالجولة الماضية من الليجا مع نظيره ريال سوسيداد، فيما تأجلت مباراته

بالجولة الأولى من المسابقة بسبب انشغاله في البطولات القارية.

أما ريال بيتيس فقد تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في أول مباراتين له بالدوري، حيث فاز في المباراة الأولى على بلد الوليد بهدفين، بعد أن نجح في الانتصار على ديبورتيفو بالجولة الأولى بهدف دون رد.

تجدون هنا ( اضغط هنا - مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر اليوم )

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ويتواجد بيتيس صاحب الأرض في مباراة اليوم، بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، وبالشراكة مع غرناطة صاحب الصدارة بأفضلية عدد الأهداف، أما النادي الملكي فيتواجد بالمرتبة العاشرة برصيد نقطة واحدة وله لقاء مؤجل من الجولة الأولى.

يفتقد الميرنجي في مباراته الليلة لخدمات الثلاثي ماركو أسينسيو وماريانو دياز وإيدين هازارد بداعي الإصابات، وتم استبعاد مارسيلو من قائمة الفريق المستدعاة للمواجهة لعدم جاهزيته، ومن المتوقع أن يعتمد زيدان على التشكيل المُعتاد عليه في المباريات السابقة، وقد يدفع بالأسماء التالية في التشكيلة.

تيبو كورتوا

بينجامين ميندي – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – داني كارباخال

توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – رودريجو