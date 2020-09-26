ويست بروميتش يمطر شباك تشيلسي بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق ويست بروميتش على نظيره تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد خلال االشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب " ذا هاوثورنس" ضمن منافساتالجولة الـثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" .
سجل الأهداف كل من كالوم روبينسون هدفين في الدقيقتين 4 و25 ، وأضاف كايل بارتلي الهدف الثالث في الدقيقة 28 .
يخوض بروميتش اللقاء وهو في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، بينما يلعب تشلسي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط .
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