ويست بروميتش يمطر شباك تشيلسي بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق ويست بروميتش على نظيره تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد خلال االشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب " ذا هاوثورنس" ضمن منافسات

الجولة الـثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" .

سجل الأهداف كل من كالوم روبينسون هدفين في الدقيقتين 4 و

25 ، وأضاف كايل بارتلي الهدف الثالث في الدقيقة 28 .

يخوض بروميتش اللقاء وهو في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، بينما يلعب تشلسي المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط .