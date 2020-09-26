رضا عبد العال يعلن تشكيل طنطا لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال المدير الفني ،عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي التي ستنطلق بعد قليل على ستاد الأهلي ضمن منافسات الجولة 29 من الأهلي ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز. وضم تشكيل طنطا لمواجهة الأهلي كل من : في حراسة المرمي: محمد اشرف. Advertisements خط الدفاع: محمود مسعود، سليمان عبدربه، ايهاب سمير، محمد الشاذلي. خط الوسط: وليد عادل، مصطفي امين، عبدالرحمن الدح. خط الهجوم: احمد فهمي، هاني رشدي، محمد ماجد اونش.

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