فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طنطا

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة طنطا المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز. الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام أحمد الشيخ وجونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن. خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام أحمد الشيخ وجونيور أجايي ومحمود كهربا ومروان محسن. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر.

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