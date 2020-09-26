Yallashoot| مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا اليوم بث مباشر HD كورة لايف مباشر عبر قناة ON Time Sport

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت، نظيره طنطا في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يلتقي مع طنطا في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الأهلي السلام في الجولة الثلاثين من المسابقة المحلية.

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ونجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري الـ 42 في تاريخه والخامس على التوالي، وذلك قبل انتهاء المسابقة بـ 6 جولات.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، جمعهم من 29

مباراة، فاز في 24 لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة.

فيما يتذيل طنطا جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، حصيلة 29 مباراة فاز في مباراتان وتعادل في 12 وخسر 15 مرة.

ونقدم لكم 5 معلومات عن مباراة الأهلي وطنطا:

تجدون هنا ( اضغط هنا - مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم )

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الموعد:

تنطلق أحداث مباراة الأهلي وطنطا في تمام 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 مساء بتوقيت السعودية.

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القناة الناقلة:

تٌنقل أحداث مباراة الأهلي وطنطا علي فضائية أون تايم سبورت والتي تبث جميع مباريات الدوري المصري.

الحكم:

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة للحكم أحمد حمدي، ويعاونه رضا جبر مساعد أول، وأحمد الكيال مساعد ثاني، وشريف حسن حكم رابع.

وعمرو الشناوي حكما للفيديو، ويساعده محمد التابعي.

المواجهات:

وتحمل مباراة اليوم رقم 26 في تاريخ المواجهات بين الأهلي وطنطا في الدوري المصري.

والتاريخ يرجح كفة الأهلي علي طنطا حيث نجح الأحمر في تحقيق الفوز في 20 مرة، ولم يفوز أولاد السيد البدوي مطلقا، وفرض التعادل كلمته علي 5 لقاءات.