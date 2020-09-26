بث مباشر | فيديو أهداف الاهلي وطنطا فى الدوري المصري

تُنقل المباراة علي قناة أون تايم سبورت الأولى، بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف، ليواصل المعلق الرياضي العائد من بي إن سبورتس “محمد الكواليني” تغيبه عن تعليق مباريات الأهلي بسبب مقولة “اللاعب السابق” على رمضان صبحي. كما تنقل النتيجة مصحوبة باحصائيات في بث مباشر لحظة بلحظة على قناة الأهلي الرسمية.

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