بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم السبت 26-9-2020، لحساب الجولة 30 من المسابقة.

تنطلق مباراة الأهلي وطنطا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر ، 21:00 بتوقيت السعودية ، على ستاد الأهلي في مدينة السلام في القاهرة.

تُنقل المباراة علي قناة أون تايم سبورت الأولى، بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف، ليواصل المعلق الرياضي العائد من بي إن سبورتس “محمد الكواليني” تغيبه عن تعليق مباريات الأهلي بسبب مقولة “اللاعب السابق” على رمضان صبحي. كما تنقل النتيجة مصحوبة باحصائيات في بث مباشر لحظة بلحظة على قناة الأهلي الرسمية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم تاريخ إقامة هذا اللقاء يوم واحد بسبب انشغال الأهلي بمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي الشهر المقبل.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 76 نقطة بفارق 18 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، وبفارق 22 نقطة عن بيراميدز الثالث.

ويتصدر لاعب الوسط المخضرم وليد سليمان لائحة هدافي الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 8 أهداف متساويًا مع لاعب الجونة والتر بواليا ولاعب سموحة حسام حسن، ومتخلفًا عن متصدر لائحة هدافي المسابقة “عبد الله السعيد” بـ 7 أهداف.

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الأهلي 0-0 طنطا

???? ستاد الاهلي (مدينة السلام – القاهرة)

???? الدوري المصري الممتاز (الجولة 30)

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???? تنطلق بعد قليل

بث مباشر الأهلي وطنطا لحظة بلحظة