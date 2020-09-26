أخبار الهلال| خطوة تفصل تيكسيرا عن الانضمام إلى الزعيم

كشفت تقارير صحفية صينية أن الجناح البرازيلي، أليكس تيكسيرا، باتت أيامه معدودة مع فريقه جيانغسو سونينغ، مؤكدة أن اللاعب يمتلك عرضًا رائعًا من نادي الهلال السعودي، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأوضحت أن نادي جيانغسو سونينغ ينتظر قرار الاتحاد الصيني النهائي حول الموافقة على تجنيس أليكس تيكسيرا، وأنه في حالة الموافقة على التجنيس، فإن إدارة جيانغسو ستٌقدم عرض كبير للجناح البرازيلي لتجديد عقده، أما في حالة الرفض فإنه سيتم بيع عقد اللاعب.

ووفقًا لما أوردته صحيفة nanmuxuan الصينية، فإن نادي الهلال متواجد على الخط، ويرغب في شراء المدة المتبقية من عقد أليكس تيكسيرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوصلت إدارة الهلال لاتفاق مع أليكس تيكسيرا خلال الانتقالات الصيفية الجارية، للانضمام للزعيم في الموسم الجديد، وأبلغ اللاعب البرازيلي إدارة ناديه جيانغسو سونينغ الصيني، رغبته في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل خوض تجربة إحترافية جديدة مع الزعيم.

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تفاصيل الاتفاق المالي

وأفادت المصادر أن الهلال سيتقدم بعرض لنادي جيانغسو لشراء المدة المتبقية من عقد أليكس تيكسيرا، والذي ينتهي في ديسمبر المقبل، وذلك مقابل 3 مليون دولار.

وأشارت إلى أن النادي الصين قد يوافق على بيع المدة المتبقية من عقد أليكس تيكسيرا، من أجل الأستفادة ماليًا، وأضاف المصدر ذاته “جيانغسو سونينغ لا يستطيع تجديد عقدأليكس تيكسيرا، اللاعب يحصل على راتب سنوي قدره 15 مليون يورو”.

من هو تيكسيرا؟

يبلغ أليكس تيكسيرامن العمر 30 عامًا وقد استهل مسيرته الكروية في الفريق المحلي فاسكو دي جاما، الذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في 2008

وشارك الجناح البرازيلي مع الفريق الصيني خلال 145 مباراة ونجح حتى الآن في تسجيل 68 هدفًا وصنع 42 هدفًا لفريقه.