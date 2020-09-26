أخبار النصر| مفاجأة.. مسؤول نصراوي سابق يُدافع عن الهلال

أكد عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، دعمه لنادي الهلال بعدما تم إبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا، مشددًا على أن ما حدث لم يكن منطقيًا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأن الأمر أكبر من كونه بطولة.

واستبعد اتحاد الكرة الآسيوي نادي الهلال، حامل اللقب، من دوري أبطال آسيا بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام شباب الأهلي في آخر جولات دور المجموعات، وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب والبالغ 13 لاعبًا.

واتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره بإلغاء المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، ومن ثم استبعاد الهلال وإلغاء جميع نتائجه وأهدافه في مرحلة المجموعات.

ونشر المسؤول النصراوي السابق تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر“، قال فيها “أعتقد المؤامرة إللي حصلت لنادي الهلال والظلم واخراجه من آسيا بطريقه لا تليق بنادي عريق ولا تليق بجماهيره”.

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وتابع سعد آل مغني “هذه مجموعة دول مو فقط الاتحاد الآسيوي وكان يجب على جميع الإعلاميين والقنوات الرياضية الوقوف مع الهلال السالفة أكبر مما يتصور المتعصبون”.