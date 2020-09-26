نجم أتلتيكو مدريد السابق يُدعم سواريز، وينتقد إدارة برشلونة

أثار رحيل “لويس سواريز” الكثير من الجدل فبعد بيان زميله السابق في برشلونة “ليونيل ميسي” الذي وجه فيه انتقادات لاذعة لإدارة برشلونة، خرج زميله السابق في المنتخب ونجم أتلتيكو مدريد “دييجو فورلان” بتصريحات هاجم فيها إدارة بارتوميو بسبب الطريقة التي غادر بها البوستليرو ملعب الكامب نو.

ودخل سواريز العام الأخير من عقده في برشلونة الشهر الماضي، ومع عدم إدراج “رونالد كومان” صاحب الـ33 عامًا في خططه لموسم 2020-2021 غادر نحو أتلتيكو مدريد.

وقال لاعب فياريال وأتليتكو مدريد السابق في مقابلة مع راديو ماركا : “ما فعلته إدارة برشلونة مع سواريز فعلوه مع العديد من اللاعبين في الماضي”.

وأضاف : “أهم شيء بالنسبة له هو أنه أعطى كل شيء لبرشلونة. لا يمكن أن يكون لهم عتاب عليه”.

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وتابع بالقول : “ومع ذلك، أعتقد أنه سيتكيف بشكل جيد في أتلتيكو. لاعب مثل سواريز يناسب أتليتيكو مدريد سيميوني، ونأمل أن يتمكن من مساعدة الفريق ومساعدتهم في المنافسة على المراكز الأولى”.

ويعتقد فورلان أن مواطنه سيشكل قوة هجومية إضافية لكتيبة دييجو سيميوني وقال : “يمكن لسواريز ودييجو كوستا وجواو فيليكس تشكيل مثلث هجومي قوي لأتلتيكو مدريد”.

ويترك سواريز برشلونة كثالث أفضل هداف للنادي على الإطلاق في جميع المسابقات برصيد 198 هدفًا في 283 مباراة بعد قدومه صيف 2014 من ليفربول.

ووقع الآن سواريز عقدًا لمدة عامين في واندا متروبوليتانو ويمكن أن يخوض أول مباراة له مع أتلتيكو مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني نهاية هذا الأسبوع.

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