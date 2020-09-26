أولمبياكوس يستعد لتقديم المهاجم التونسي “محمد دراغر”

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني اليوم السبت عن وصول اللاعب الدولي التونسي محمد دراغر إلى العاصمة أثينا لإجراء الفحوص الطبية. وأفاد النادي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بحضور دراغر لإجراء الأختبارات قبل إتمام صفقة انتقاله رسميًا إلى النادي. ويتوقع أن يعزز دراغر 24/ عامًا/ القادم من فريق فرايبورج والمعار إلى فريق بادربورن منذ 2018، الفريق اليوناني في مركز الظهير الأيمن. ويحمل دراغر الجنسيتين الألمانية والتونسية.

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