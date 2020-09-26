أخبار ريال مدريد | غياب آخر بسبب الإصابة.. البرازيلي مارسيلو خارج مباراة ريال بيتيس

إنضم الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو لقائمة المصابين لدى ريال مدريد وبالتالي سيتغيب عن مواجهة ريال بيتيس اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الاسباني.
وذكرت مختلف المصادر الصحفية الاسبانية صباح اليوم غياب مارسيلو عن مباراة ريال بيتيس وعدم سفره مع الفريق نحو إشبيلية بعد شعوره ببعض الآلام في الظهر.
ووفقاً للصحفي “خوسيه لويس سانشيز” فإن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لن يقوم بتعويض الغياب الاضطراري للدولي البرازيلي بلاعب آخر في قائمة المباراة.
و يتوفر لدى زيدان في الجهة اليسرى “فيرلاند ميندي” فقط في القائمة التي ستواجه ريال بيتيس ولكن وجود ناتشو فرنانديز يعطي قليلاً من الراحة للمدرب الفرنسي.
يذكر أن ريال مدريد تخلى في الأسبوع الماضي على الظهير الأيسر المتألق “سيرجيو ريجيلون” المنتقل لتوتنهام الانجليزي كما باع في وقت سابق من الميركاتو الحالي أشرف حكيمي لانتر ميلانو الإيطالي والذي يتمتع بالقدرة على اللعب في مركز الظهير الأيسر ايضًا.
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