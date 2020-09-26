بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي ووست بروميتش في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “تشيلسي ووست بروميتش ألبيون” في إحدى مباريات اليوم السبت 26-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُنقل مباراة “تشيلسي ووست بروميتش ألبيون” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “علي محمد علي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “ذا هاوثورنس”.

سيسعى صاحب الأرض “وست بروميتش ألبيون” إلى تدارك أموره في الدوري الإنجليزي مبكرًا بعد خسارته في المباراتين السابقتين أمام “ليستر سيتي” في الجولة الأولى و”إيفرتون” في الجولة الماضية.

ويقبع وست بروميتش في المركز الأخير في جدول الترتيب، وتلقت شباكه 8 أهداف وسجل هدفين فقط.

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في المقابل يتطلع “تشيلسي” بقيادة المدرب فرانك لامبارد إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام حامل اللقب “ليفربول“.

ويتواجد تشيلسي في المركز 11 برصيد 3 نقاط بعد فوزه على برايتون في الجولة الافتتاحية.

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تشيلسي 0-3 وست بروميتش

ملعب ذا هاوثورنس (مانشستر)

الدوري الانجليزي (الجولة الثالثة)

????جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “تشيلسي ووست بروميتش ألبيون” ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

????تشكيلة تشيلسي | ويللي كاباييرو – ريس جيمس – أندرياس كريستينسن – تياجو سيلفا – ماركوس ألونسو – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش – كاي هافيرتز – ماسون ماونت – تامي أبراهام – تيمو فيرنر.

????تشكيلة وست بروميتش ألبيون | سام جونستون – سيمي أجايي – كايل بارتلي – دارا أوشيه – دارنيل فورلونج – كونور تاونسيند – ماثيو بيريرا – جاك ليفرمور – روماين ساوريس – جرادي ديانجانا – كالوم روبينسون.

“0 بداية المباراة

“1 يلعب تشيلسي علي يمين الشاشة بالزي البديل الأحمر المُطعم بالأزرق برعاية شركة نايكي، في المقابل يلعب وست بروميتش بالزي الأساسي الأبيض المخطط باللون الكحلي برعاية شركة بوما.

“4⚽جووووووووووووووووووووول – كالوم روبينسون يفتتح التسجيل لفريق وست بروميتش ألبيون.

“4 قصة الهدف: ماركوس ألونسو يمرر كرة بالخطأ إلى ماثيو بيريرا الذي مر بسرعة بالكرة ومررها إلى روبينسون داخل منطقة الجزاء ليروضها ويطلق تسديدة قوية جدًا في شباك كاباييرو.

“5 ضربة حرة مباشرة لتشيلسي في مواجهة المرمى.

“6 ماسون ماونت سدد الضربة الحرة ولكن ترتد من حائط الصد.

“7????بطاقة صفراء على ماركوس ألونسو بعد مسك واضح على سيمي أجايي.

“9 كاي هافيرتز يسدد كرة قوية بيسراه تصدى لها الحارس جونستون.

“14 العارضة الأفقية تحرم تيمو فيرنر من تسجيل هدف التعادل بعد عرضية رائعة من ماسون ماونت.

“17 فيرنر يسدد كرة قوية تجاور المرمى بقليل.

“20 تشيلسي ما زال يضغط من أجل تسجيل هدف التعادل في ظل تراجع وست بروميتش.

“24⚽جووووووووووووووووووووول – كالوم روبينسون يسجل الهدف الثاني لبروميتش بعد خطأ فادح من القائد تياجو سيلفا!

“24 قصة الهدف: تياجو سيلفا يفشل في استلام تمريرة ألونسو في منتصف الملعب ليخطفها روبينسون وينطلق بسرعة كبيرة ويسدد كرة قوية لا تصد ولا ترد لتسكن شباك كاباييرو.

“26????بطاقة صفراء على ريس جيمس بعد تدخل قوي على كونور تاونسيند.

“28 ⚽جووووووووووووووووووووول – المدافع كايل بارتلي يضيف الهدف الثالث لوست بروميتش!!

“29 ما الذي يحدث في فريق تشيلسي، انهيار تام في كتيبة فرانك لامبارد المصدوم في هذه اللحظات.

“32 تشيلسي ما زال يحاول تسجيل الهدف الاول ولكن دون جدوى.

“34 ريس جيمس يسدد كرة من زاوية صعبة جدًا تصدى لها جونستون وأبعدها إلى الركنية.

“39 جيمس يرسل عرضية أرضية من الجهة اليمنى قابلها أبراهام بتسديدة بعيدة كل البعد عن المرمى.

“43 لا وجود لهجمات خطيرة في اللحظات الماضية.

“45 كوفاسيتش يسدد كرة بعيدة كل البعد عن المرمى.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم وست بروميتش بثلاثية نظيفة على تشيلسي.

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