الامارات تسمح باحتراف اللاعبين الإسرائيليين في دوريها!

سيصبح ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي منذ انطلاقته عام 1974، بعدما أقترب من الانضمام إلى النصر دبي قادمًا من جوانجزو إيفرجراند الصيني، حسب ما ذكر مصدر في النادي لوكالة فرانس برس.

واشار مصدر في نادي إمارة دبي أن لاعب الوسط الهجومي سبع (27 عامًا) المتحدر من أصول فلسطينية “في طريقه إلى دبي وسيجري الفحوص الطبية الروتينية قبل انضمامه إلى الفريق رسميًا، بعدما تم الأتفاق مع اللاعب وناديه الصيني على كافة بنود العقد”.

واشارت تقارير إعلامية أن عقد سبع سيكون لمدة 3 سنوات وسيحصل اللاعب على 3 ملايين دولار كراتب سنوي.

وعرض سبع (27 عامًا) صورة في حسابه على موقع إنستجرام وهو على متن طائرة على درجة رجال الأعمال، علق عليها “إلى دبي”، في إشارة إلى توجهه لتوقيع العقد مع النصر.

وجاء تعاقد النصر مع سبع عقب تطبيع الإمارات وإسرائيل العلاقات بينهما في منتصف أغسطس الماضي، وهو وجد ترحيبًا في الدولتين.

والإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تعلنان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسبقتهما في ذلك كل من مصر (1979) والأردن (1994).

ونشر افيخاي ادرعي المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي للاعلام العربي عبر حسابه على تويتر صورة سبع وهو بالطائرة في طريقة لدبي، وعلق “لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه إلى دبي للانضمام إلى فريق النصر الإماراتي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج (الأسم الذي يطلق على الدوري الإماراتي)”.

كما رحب مغردون إماراتيون بالصفقة، وكتب فهد الحوسني “ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج العربي خطوة ممتازة ونتمنى له كل التوفيق وأهلاً به في وطن التسامح”.

وُلد ضياء سبع في بلدة مجد الكروم في الجليل الأعلى (شمال)، وترعرع في صفوف نادي شبيبة نيس طوبروك، قبل انتقاله الى مكابي تل أبيب في موسم 2012.

تنقل بين عدة أندية إسرائيلية (هبوعيل بئر السبع بالإعارة واتحاد أبناء سخنين ومكابي بتاح تكفا)، قبل وصوله عام 2014 إلى مكابي نتانيا في صفقة كبيرة للاعب محلي (2,5 مليون يورو) حيث بقي لاربعة مواسم.

سجل معه 50 هدفًا في 111 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 24 هدفًا في موسم 2018، ليتربع على صدارة ترتيب الهدافين، ويستهل مشواره مع منتخب إسرائيل.

تعرض لإصابة قوية بساقه اليسرى لكنه لم يستسلم ثم انتقل إلى بطل الدوري هابوعيل بئر السبع. انتقال دام ثلاثة أشهر عندما تلقى أتصالاً من وكيله “قال لي وكيلي هناك عرض من الصين“.

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قدرت صفقة انتقاله إلى جوانجزو إيفرجراند بخمسة ملايين يورو، ليصبح من أغلى اللاعبين الإسرائيليين.

وكان النصر ضم إلى صفوفه أربعة لاعبين هذا الموسم هم المهاجم سبيستيان تيجالي القادم من الوحدة، راين منديش من الرأس الأخضر قادمًا من الشارقة، مدافع الظفرة عبد الرحمن يوسف والبرازيلي كايكي جيزوس (19 عامًا).

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