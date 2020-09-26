سوق الانتقالات | تركي آل الشيخ يستعين بموهبة جديدة من برشلونة في ألميريا

عزز نادي “ألميريا” صفوفه بموهبة برشلونة “خورخي كوينكا” المنتقل حديثًا إلى فياريال إذ وقع على عقد لمدة خمس سنوات مع الغواصات الصفراء.

وقام نادي “فياريال” بإعارة المدافع الشاب لنادي ألميريا المملوك من طرف المستشار تركي آل الشيخ والساعي لتحقيق حلم الصعود إلى الدوري الاسباني “الليجا” هذا الموسم.

وذكر فياريال في بيان رسمي : “توصل نادي فياريال وألميريا إلى اتفاق بشأن إعارة خورخي كوينكا إلى فريق الدرجة الثانية لمدة موسم واحد”.

وأضاف البيان :” ستشهد هذه الإعارة استمرار تطور المدافع مع خبرة الفريق الأول لنادي ألميريا في الدوري الإسباني الدرجة الثانية لكرة القدم”

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يذكر أن خورخي كوينكا ثالث لاعب حتى الآن من برشلونة يعزز صفوف ألميريا بعد كل من المدافع الأوسط “تشاومي” والظهير الأيمن ” سيرجيو أكيمي”.

من هو خورخي كوينكا؟

خورخي كوينكا بارينو من مواليد مدينة مدريد في 17 نوفمبر 1999، هو المدافع الشاب الواعد الذي يتأمل منه فياريال الشيء الكثير مستقبلاً.

تم تكوين لاعب الغوصات الجديد في نادي “ألكوركون” للشباب وشهد موسم 2017/18 انضمامه إلى فريق برشلونة الثاني وظهر لأول مرة مع الفريق الكتالوني في مباراة واحدة بكأس الملك.

كوينكا لاعب دولي في الفئات العمرية للمنتخب الاسباني حيث مثل لاروخا على مستوى الشباب ولعب في منتخبات تحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا.

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