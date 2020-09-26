هانز فليك: الأرهاق من كأس السوبر الأوروبي؟ بايرن ميونخ سيواصل حصد الانتصارات

ألمح هانزي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، إلى أنه قد لا يجري تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق للمباراة المقررة أمام هوفنهايم غداً الأحد في المرلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا)، وذلك رغم أن الفريق لعب لمدة 120 دقيقة أمام إشبيلية الإسباني أمس الأول الخميس في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي حسمها بايرن بالفوز 2 / 1 في الوقت الإضافي.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت: “لا فائدة من الشكوى من مدى إجهادنا، حتى إن كنت مجهداً، فلا يزال بإمكانك تقديم أداء من الطراز الأول.”

ومع ذلك، أشار فليك 55/ عامًا/ إلى أنه يمكنه أن يجري خمس تبديلات في المباراة، وهو ما لم يكن متاحًا خلال مباراة كأس السوبر في بودابست، طبقًا لقواعد البطولات. وأضاف فليك “سأجري التبديلات الخمسة”.

وقال فليك إن لديه فرصة جيدة للوقوف على أداء اللاعبين خلال مران اليوم السبت.

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ومن المحتمل أن يعود كينجسلي كومان إلى تدريبات الفريق بعد إنهاء فترة العزل الذاتي، التي خضع لها إثر إصابة أحد أفراد الدائرة المقربة منه بعدوى كورونا.

وقال فليك :”كومان أجرى فحصًا آخر أمس، وإذا جاءت النتائج سلبية، سيتمكن من المشاركة في التدريبات معنا اليوم.”

وأضاف :”سنرى كيف ستكون حالته. إذا تمكن من اللعب لمدة 20 دقيقة، سيكون هذا أمراً جيداً لنا.”