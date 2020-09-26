هيرمان يطلب عقد مدى الحياة من بوروسيا مونشنجلادباخ

قال باتريك هيرمان، لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، إنه يود البقاء ضمن صفوف ناديه حتى نهاية مسيرته الإحترافية، بل وأكثر من ذلك.

ولدى سؤال هيرمان عن المفاوضات بشأن تجديد عقده الذي من المفترض أن ينتهي في عام 2022، قال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في تصريحات لصحيفة “راينيتشه بوست” اليوم السبت :”اتمنى توقيع عقد مدى الحياة.”

وكان هيرمان انضم إلى مونشنجلادباخ قادمًا من قطاع المراحل السنية بنادي ساربروكن في عام 2008 وسجل مشاركته الأولى ضمن صفوف الفريق الأول في عام 2010 .

وقال هيرمان:”لو كان الأمر بيدي، لن أرحل أبداً عن بوروسيا، أود البقاء هنا حتى بعد نهاية مسيرتي الإحترافية… الجميع يعرفون كم أشعر هنا كأنني في بيتي.”

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وأشار هيرمان إلى أنه أقام بيتا لعائلته في مونشنجلادباخ، مضيفًا “أود الأستقرار هنا”.

وقال إنه يرى أنه من الممكن أن يعمل مدربًا في قطاع الشباب “أو في شؤون التسويق والرعاية” بعد نهاية مسيرته كلاعب.

وشارك هيرمان في مباراتين فقط مع المنتخب الألماني، وكانت آخر مشاركة له مع المنتخب في المباراة التي انتهت بالفوز على منتخب جبل طارق 7 / صفر في عام 2015 .