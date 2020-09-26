بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا “رابط يلا شوت”

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة أهلي جدة وأهلي دبي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت 26-9-2020، على ملعب الجنوب في قطر.

تنطلق مباراة أهلي جدة وأهلي دبي في تمام الساعة 13:40 بتوقيت جرينيتش، 15:40 بتوقيت مصر ، 16:40 بتوقيت السعودية ، وتنقل على قناة بي إن سبورت 7 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

وسينقل اللقاء كذلك على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع “يوتيوب” بتعليق سمير المعيرفي، بالاضافة إلى قناة الكأس القطرية.

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وجاء تأهل الأهلي دبي إلى مرحلة خروج المغلوب بقرار إداري من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حين قام بإستبعاد نادي الهلال السعودي من البطولة بعد إصابة جميع لاعبيه بفيروس كورونا وتبقي 11 لاعبًا فقط.

أما تأهل أهلي جدة فقد جاء بعد تصدره لمجموعته بعد انسحاب نادي الوحدة الإماراتي بسبب تخوفه من تعرض لاعبيه لفيروس كورونا.

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