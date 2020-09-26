رياضة | عقبة أخيرة تقف أمام توتنهام قبل ضم مدافع إنتر ميلان

يواجه فريق نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي عقبة أخيرة قبل إتمام إنتقال مدافع ميلان سكرينيار لصفوف السبيرز خاصةً وأن إدارة النيراتزوري وضعت بعض القيود قبل إتمام إجراءات الإنتقال الأخيرة.

وقالت صحيفة " ذا صن البريطانية " إن توتنهام متمسك للغاية بالعرض البالغ 40 مليون يورو فقط الأمر الذي لا يلقى أي قبول داخل إدراة العملاق الإيطالي في الوقت الذي لا يبدو فيه توتنهام مستعد لتلبية طلبات الإنتر ودفع مبلغ مادي يتراوح بين 50 أو 55 مليون يورو.

ولم ينسحب توتنهام من الصفقة حتى الآن حيث يتمسك باللاعب السلوفاكي على أمل الحصول عليه قبل يوم الخامس من شهر أكتوبر آخر أيام فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وتحاول الإدارة خلال الأيام الماضية الضغط على الإنتر لتقليل المقابل المادي.

يُذكر أن اللاعب خرج من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني للإنتر ما دفع إدارة الفريق للإستغناء عن خدماته وعرضه للبيع مع تحقيق أقصى إستفادة ماليه منه.