رياضة | عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طنطا

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طنطا بعد قليل في المباراة المقرر لها أن تقام على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

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خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - جونيور أجاي - أحمد الشيخ

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن.

البدلاء :-

مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - حسين الشحات - أليو ديانج - أليو بادجي - محمد مجدي "أفشة" - محمود وحيد - عربي بدر - محمد فخري.