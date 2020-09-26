رياضة | إيفرتون يهزم كريستال بالاس "2-1" ويتربع على قمة البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إيفرتون يهزم كريستال بالاس "2-1" ويتربع على قمة البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم فريق إيفرتون إلى صدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه المثير على مضيفه كريستال بالاس 2-1- في الوقت الذي حقق فريق مانشستر يونايتد أول انتصار له، هذا الموسم بفوزه على برايتون 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من المسابقة.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، تقدم دومينيك كالفيرت ليوين بهدف لإيفرتون في الدقيقة العاشرة ثم أدرك شيخو كوياتي التعادل لكريستال في الدقيقة 26 وتكفل ريشارليسون دي أندرادي بهدف الفوز للفريق الضيف من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى تسع نقاط في الصدارة من ثلاثة انتصارات متتالية وتوقف رصيد كريستال عند ست نقاط في المركز الخامس.