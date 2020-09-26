رياضة | فوز الداخلية وتعادل سيراميكا والقناة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر فوز الداخلية وتعادل سيراميكا والقناة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت الجوله 19 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني عن تعادل فريق كوكاكولا مع فريق بتروجت، بهدف لمثله تقدم جابر سالم لكوكا كولا من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 9 من الشوط الثاني وتعادل محمود ربيع القط من تمريرة فليكس في الدقيقة 37.

وحافظ فريق سيراميكا على القمة بقيادة هيثم شعبان بعد تعادله مع مضيفه منتخب السويس بدون أهداف.

وحقق فريق الداخلية الفوز خارج ملعبه على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف، وفاز فريق المريخ على فريق جمهورية شبين بهدف اندرسون في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

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وتعادل فريق القناة مع فريق النصر بدون أهداف، وتعادل فريق الترسانة مع فريق الزرقا بهدف لمثله تقدم محمد طارق للترسانة في الدقيقة 42 من الشوط الأول وتعادل عبد الرحمن سمير للزرقا في الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 36 نقطة

2- الداخلية 34 نقطة

3- بتروجت 33 نقطة

4- منتخب السويس 29 نقطة

5- النصر 29 نقطة

6- القناة 26 نقطة

7- جمهورية شبين 23 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 21 نقطة

10- كوكاكولا 19 نقطة

11- الترسانة 16 نقطة

12- الزرقا 10 نقاط