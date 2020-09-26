رياضة | الكشف عن حقيقة دعم وليد سليمان لمدرب الأهلي المحتمل

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة دعم وليد سليمان لمدرب الأهلي المحتمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الكبير بين جماهير النادي الأهلي على خلفية تعليق منسوب لوليد سليمان لاعب الفريق الأول بالمارد الأحمر يدعم من خلاله محمد يوسف لخلافة السويسري رينيه فايلر.

وكان يوسف قد أصدر بيان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك يؤكد فيه أن أي من أبناء النادي الأهلي يتمنون خدمته لكنه في الوقت ذاته نفى أن يكون أحد من الإدارة قد تحدث معه.

وكتب الحساب الشخصي لوليد سليمان على الفيس بوك "والله يا كابتن حضرتك تستاهل كل خير وقدها وقدود، ربنا يارب يوفقك وتستحقها عن جدارة وجدير بيها".

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وأنهى :"زي ما عملتها في 2013 إن شاء الله قادر تعملها في 2020"، في إشارة إلى قدرته على قيادة الأهلي إلى تكرار التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، حين تُوج باللقب قبل سبع سنوات أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وبعد أن أشعل التعليق غضب جماهير النادي الأهلي قام أحد الأشخاص المسؤولين عن إدارة الصفحة الخاصة بنجم الأهلي لتوضيح الأمر حيث كتب :" أنا أدمن صفحة كابتن وليد سليمان، وقمت بعمل كومنت لصفحة الكابتن محمد يوسف تعليقا على بوست نُشر مؤخرا له".

وأضاف: "داعم لأي مدرب قادم يتولى النادي العريق، سواء الكابتن محمد يوسف أو مستر فايلر، والنادي الأهلي لن يقف على أي شخص".