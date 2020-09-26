رياضة | فوز بنى سويف والألومنيوم والمنيا وتعادل البنك الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر فوز بنى سويف والألومنيوم والمنيا وتعادل البنك الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعادل فريق البنك الأهلي مع فريق سوهاج بهدف لمثله تقدم جون لسوهاج في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وتعادل على صابر للبنك الأهلي في الدقيقة 30.
وحقق فريق الألومنيوم فوزاً غالبا خارج ملعبه على فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف تقدم الإعلاميين بهدف نظيف في الشوط الأول عن طريق مهدي صبحى ثم سجل الألومنيوم ثلاث أهداف في الشوط الثاني عن طريق محمود عطيطو ومحمد عبد الحفيظ وعبد المجيد جيدا.
كما حقق فريق المنيا الفوز خارج ملعبه على فريق تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدفين دون رد سجلها داودوا في الدقيقة 8 من ضربة جزاء، ومحمد سماره في الدقيقة 23 .
وسجل محمود عبده هدف لبنى سويف في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، واختتم الأهداف محمد سماره بتسجيل الهدف الثالث للمنيا والهدف الثاني له.
وتعادل ديروط مع بترول أسيوط بدون أهداف، وتعادل طهطا شبان قنا بهدف لمثله.
ترتيب المجموعة الأولى
1- بنى سويف 41 نقطة
2- البنك الأهلي 39 نقطة
3- الألومنيوم 36 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- البترول 28 نقطة
6- سوهاج 26 نقطة
7- المنيا 25
8- التليفونات 23 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10 -الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 12 نقطة
12- طهطا 12 نقطة