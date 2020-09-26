رياضة | فوز بنى سويف والألومنيوم والمنيا وتعادل البنك الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر فوز بنى سويف والألومنيوم والمنيا وتعادل البنك الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الأسبوع الـ19 للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد عن حفاظ فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى على القمة بعد فوزه على مضيفه فريق الفيوم بهدف مصطفى الصفتى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتعادل فريق البنك الأهلي مع فريق سوهاج بهدف لمثله تقدم جون لسوهاج في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وتعادل على صابر للبنك الأهلي في الدقيقة 30.

وحقق فريق الألومنيوم فوزاً غالبا خارج ملعبه على فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدف تقدم الإعلاميين بهدف نظيف في الشوط الأول عن طريق مهدي صبحى ثم سجل الألومنيوم ثلاث أهداف في الشوط الثاني عن طريق محمود عطيطو ومحمد عبد الحفيظ وعبد المجيد جيدا.

كما حقق فريق المنيا الفوز خارج ملعبه على فريق تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدفين دون رد سجلها داودوا في الدقيقة 8 من ضربة جزاء، ومحمد سماره في الدقيقة 23 .

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وسجل محمود عبده هدف لبنى سويف في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، واختتم الأهداف محمد سماره بتسجيل الهدف الثالث للمنيا والهدف الثاني له.

وتعادل ديروط مع بترول أسيوط بدون أهداف، وتعادل طهطا شبان قنا بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 41 نقطة

2- البنك الأهلي 39 نقطة

3- الألومنيوم 36 نقطة

4- شبان قنا 32 نقطة

5- البترول 28 نقطة

6- سوهاج 26 نقطة

7- المنيا 25

8- التليفونات 23 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10 -الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 12 نقطة

12- طهطا 12 نقطة