رياضة | أوجسبورج يفاجئ دورتموند بثنائية في البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أوجسبورج يفاجئ دورتموند بثنائية في البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند في فخ الخسارة أمام مضيفه فريق نادي أوجسبورج بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

سجل ثنائية أوجسبورج فيليكس أودوخاي في الدقيقة الأربعين وأضاف دانييل كاليوري الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين.

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في الوقت الذي فشل فيه لاعبوا المدير الفني فافر في تسجيل أي أهداف ونجح أصحاب الأرض في الحفاظ على نظافة شباكهم.

ليتلقى بذلك بوروسيا دورتموند الهزيمة الاولى له في الدوري ويتوقف رصيده عند ثلاثة نقاط حصدها من الفوز في الجولة الأولى على مونشنجلادباخ.

في الوقت الذي تمكن فيه أوجسبورج من تحقيق الفوز الثاني له توالياً بعد الاول في الجولة الافتتاحية على يونيون برلين بثلاثية مقابل هدف ليحصد النقطة السادسة له.