رياضة | اتالانتا يستهل مشواره في الكالتشيو برباعية في مرمى تورينو

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر اتالانتا يستهل مشواره في الكالتشيو برباعية في مرمى تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بفوز مثير على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثانية من البطولة.

ونجح أتالانتا في تحويل التأخر بهدف إلى الفوز برباعية ما جعله يحصد الثلاثة نقاط الاولى له خلال الموسم الجاري في الوقت الذي خسر فيه نادي تورينو للمرة الثانية توالياً ليبقى بدون رصيد.

وتقدم تورينو بهدف عن طريق أندريا بيولي في الدقيقة الحادية عشر قبل أن يدرك أليخاندرو جوميز التعادل لأتالانتا في الدقيقة الثالثة عشر.

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ونجح الضيوف في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقائق الحادية والعشرين والثانية والأربعين عن طريق الثنائي لويس مورييل وهانز هاتيبور.

وقبل نهاية الشوط الأول المثير تمكن بيولي من تسجيل الهدف الثاني لتورينو في الدقيقة الثالثة والأربعين فيما تكفل مارتن دي رون بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والخمسين.



