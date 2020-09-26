رياضة | الهلال السعودي يقرر التصعيد ضد الاتحاد الآسيوي

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يقرر التصعيد ضد الاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم موقع الخليج 365 الرياضي من مصادره المطلعة وجود نية لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لتصعيد الأمر لمحكمة التحكيم الرياضي وذلك بعد أن تم رفض الإتحاد الآسيوي لمذكرة الإحتجاج التي قدمها الزعيم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن الأمر مُتوقع ان يتم رفض المذكرة من جانب الأتحاد الآسيوي لأنه لم يبدي أي مرونة مع الفريق خلال الآونة الأخيرة وقرر الإستبعاد من البطولة.

وتابع " إدارة الزعيم لن تقف مكتوفة الأيدي عن حقها وستصعد الشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضي من أجل إسترداد الحقوق خاصةً انه ليس من الإنصاف إستبعاد الفريق بمثل هذه الطريقة بعد أن كنا متأهلين بشكل رسمي.

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وأنهى " مشكلة القائمة خارجة عن أرادتنا فالفريق يتوفر على أكثر من مصاب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وعجزنا عن توفير القائمة الكاملة للمشاركة في لقاء شباب الاهلي دبي.

يُذكر أن الإتحاد الآسيوي قد أعلن إستبعاد الهلال بشكل رسمي من البطولة بعد أن فشل الفريق في توفير قائمة تضم 13 لاعب وذهب لملعب مباراة شباب أهلي دبي بـ11 لاعباً فقط منهم ثلاثة حراس مرمى.