رياضة | موقف دجلة النهائي من التوقيع مع إيهاب المباركي

كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف دجلة النهائي من التوقيع مع إيهاب المباركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مُطلع داخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة أن التونسي إيهاب المباركي نجم الترجي الرياضي التونسي لم يوقع حتى الآن على عقود إنضمامه للفريق.

وفي تصريحات خاصة " للفجر الرياضي " أكد المصدر أن وكيل أعمال اللاعب التونسي وضع شرط من أجل فسخ التعاقد في حالة هبوط الفريق الدجلاوي لدوري القسم الثاني وتم الإتفاق عليه وسيتم وضعه ايضاً في ملحق العقد.

وأضاف " سيصل اللاعب يوم غداً الأحد إلى القاهرة من أجل الإتفاق على باقي البنود الشخصية الخاصة بالعقد على رأسها المبلغ الذي سيحصل عليه وسيتم بعدها إجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.

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وأنهى " اللاعب سيكون إضافة كبيرة للفريق الموسم المُقبل حال نجحنا في البقاء بالدوري المصري ونجا الفريق من الهبوط لدوري القسم الثاني.