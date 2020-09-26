شكرا لقرائتكم خبر عن «شلوتيربيك» ينقذ برلين من السقوط أمام مونشنجلادباخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بالتعادل الإيجابي مع فريق يونيون برلين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما عصر اليوم على أرض ملعب بروسيا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الألماني.

افتتح أهداف اللقاء فريق بروسيا مونشنجلادباخ عن طريق لاعبه ماركوس تورام في الدقيقة 55 من الشوط الثاني، وتعادل نيكو شلوتيربيك لفريق برلين قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق.