شكرا لقرائتكم خبر عن شتوتجارت يكتسح ماينز برباعية في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق شتوتجارت الألماني على نظيره ماينز، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على أرض ملعب أوبيل أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الألماني.

سجل هدف فريق ماينز، روبين كايسون، عند الدقيقة 13، بينما تعادل لفريق شتوتجارت سيلاس وامانغيتوكا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعزز التقدم لفريق شتوتجارت دانيل ديدافي عند الدقيقة 61، وجاء الثالث بأقدام ماتيو كليموفيتش، قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، وأحرز الرابع ساسا كالادزيتش قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.