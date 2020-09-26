أوجسبورج يتصدر البوندزليجا بفوزه على بروسيا دورتموند بهدفين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض فريق بروسيا دورتموند الألماني لهزيمة مفاجئة من منافسه أوجسبورج بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على أرض ملعب مبولس أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الألماني.
جاء أول أهداف اللقاء قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق بأقدام فيليكس أودوخاي، وعزز دانييل كاليوري تقدم فريقه بالهدف الثاني بعد بداية الشوط الثاني بعشر دقائق.
وتربع أوجسبورج على قمة الدوري الألماني برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين، بينما احتل بروسيا دورتموند المركز الثامن برصيد 3 نقاط.
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