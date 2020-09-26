شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أجهز مفاجأة مدوية لشلة الغردقة التي تقود مخططًا ضد الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالرد بقوة على من يحاربون القلعة البيضاء، ويحاولون تعطيل مسيرته، من خلال استدراجه لمشاكل وأزمات وهمية.
وقال «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «هناك مفاجأة مدوية لشلة الغردقة، الذين يقودون مخططًا ضد الزمالك».
وتابع: «سأعلن المسكوت عنه، وسأكشف للرأي العام ولجمهور الأهلي قبل الزمالك المخطط الذي تقوده شلة الغردقة، للسيطرة والتحكم في الرياضة المصرية».
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