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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة



يدخل فريق الزمالك مواجهة صعبة أمام نظيره الجونة، وعينه على تأمين وصافة الدوري المصري بعد أن حسم غريمه التقليدي النادي الأهلي اللقب منذ أيام.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة



فاز الزمالك في أخر مباراة على طنطا، وأضاف 3 نقاط جديدة لرصيده ليصبح الفارق بينه وبين بيراميدز في المركز الثالث 7 نقاط، بعد فوزه في مباراة طنطا على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بعد 3 هزائم متتالية يصطدم الجونة بالزمالك في الجولة الثلاثون من أحداث الدوري المصري الممتاز ، ويقع الجونة في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحاول الفريق الهروب من شبح الهبوط.

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موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة



يلتقي الزمالك مع الجونة مساء الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020 على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة



تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد الجونة على شاشتها.