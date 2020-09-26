شكرا لقرائتكم حقيقة الرسائل الصوتية المنسوبة لزوجة الحضرى مع الفتاة المكسيكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت زوجة "محمد صالح" أحد أقارب عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، حقيقة الرسائل الصوتية المنسوبة لزوجة السد العالى، مع الفتاة المكسيكية Giovanna Valdatti .

ونشرت الفتاة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطعا صوتيا جديدا أشارت إلى أنه رسالة صوتية من زوجة الحضرى، التى تطاولت عليها بالشتائم ومطالبتها بالابتعاد عن زوجها، وكتبت Giovanna Valdatti، فى تعليقها على المقطع الصوتى، "حقاً أسوأ عدو للمرأة هو المرأة.. زوجة الحضرى بتشتمنى أنا وصديقتى كأننى أنا المخطئة، أن زوجها الناضج والذى يبلغ من العمر 47 عاماً ارتبط بأخرى من عمر أولاده وكذب على كل منا؟. أليس من الأفضل أن تتحدث معه هو بدلاً من سبى أنا وصديقتى ومهاجمة نساء مثلها لم يقترفوا خطأ؟".

وقالت زوجة محمد صالح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فوجئت بمحمد زوجى يخبرنى بقيام تلك الفتاة المكسيكية بإرسال رسائل له، وبها بعض الإيحاءات الجنسية، خاصة وإنها تسعى جاهدة للتواصل مع أى شخص قريب من الحضرى، فقمت بالتحدث معها حتى تبتعد عن زوجى، وأرسلت لها رسالة صوتية حذرتها من تكرار مثل تلك الأفعال، لكنها استغلت تلك الرسالة ونسبتها لزوجة عصام الحضرى، التى لا تجيد التحدث باللغة الإنجليزية من الأساس".

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تابعت زوجته حديثها: "تلك الفتاة قامت بنسب رسالتى الصوتية لـ"صبرين" زوجة الحضرى، لاسيما وإنها عندما قامت بنشر المحادثة تعمدت عدم إظهار اسم صاحب الرسالة".

ويأتى هذا بعد قرابة أسبوع من إثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى حول عصام الحضرى، بعد تسريب رسالة صوتية له مع مكسيكية، ظهر فيها الحضرى محاولاً ترديد بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، وبدأت بعض الجماهير تتداول لمقطع الصوتى للحضرى، الأمر الذى استدعى رداً سريعاً من حارس المنتخب السابق.

وحينها رد عصام الحضرى على التسريب الصوتى المنسوب له مع إحدى المعجبات من المكسيك، والذى انتشر مؤخراً عبر مواقع السوشيال ميديا، وقال الحضرى عبر حسابه الرسمى على تويتر "يا جماعة منعا للقيل والقال وأنا مبحبش اتكلم كتير فى أى موضوع يحصل، اللى بيطلب منى رسالة صوتية أو فيديو اقول فيه كلمتين يفرحوه فى حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل أن فى دلوقتى منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمى وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيرى".