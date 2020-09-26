شكرا لقرائتكم دورتموند يسقط أمام أوغسبورغ بهدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط بوروسيا دورتموند في فخ الخسارة أمام مضيفه أوغسبورغ صفر - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم .

وسجل هدفي أوغسبورغ فيليكس أودوخاي ودانييل كاليوري في الدقيقتين 40 و54، ليتوقف رصيد بوروسيا دورتموند عند ثلاث نقاط، حصدها من الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الأولى، فيما رفع أوغسبورغ رصيده إلى ست نقاط، في صدارة الترتيب مؤقتا، إذ فاز في الجولة الأولى على يونيون برلين 3 - 1.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أرمينيا بيلفيلد على كولون 1 - صفر وشتوتغارت على ماينز 4 -1 وتعادل باير ليفركوزن مع لايبزيغ 1-1 وبوروسيا مونشنغلادباخ مع يونيون برلين بذات النتيجة.