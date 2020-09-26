أتالانتا يبدأ موسمه بفوز عريض على تورينو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل فريق أتالانتا مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز مثير على مضيفه تورينو 4 -2 يوم السبت، وذلك بعدما تم تأجيل انطلاقته في المسابقة نظراً لمشاركته في دوري أبطال أوروبا.
ونجح أتالانتا في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز برباعية ليحصد ثلاث نقاط من أول مواجهة له هذا الموسم في الوقت الذي خسر فيه تورينو للمرة الثانية على التوالي. وتقدم تورينو بهدف عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقة 11 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك أليخاندرو غوميز التعادل لأتالانتا.
وأضاف لويس مورييل وهانز هاتيبور الهدفين الثاني والثالث لأتالانتا في الدقيقتين 21 و42 ثم رد أندريا بيلوتي بهدف لتورينو في الدقيقة 43 قبل أن يتكفل مارتن دي رون بالهدف الرابع للفريق الضيف في الدقيقة 54.
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