شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقة الرسائل الصوتية المنسوبة لزوجة الحضرى مع الفتاة المكسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت زوجة "محمد صالح" أحد أقارب عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، حقيقة الرسائل الصوتية المنسوبة لزوجة السد العالى، مع الفتاة المكسيكية Giovanna Valdatti حيث نشرت الفتاة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطعا صوتيا جديدا أشارت إلى أنه رسالة صوتية من زوجة الحضرى، التى تطاولت عليها بالشتائم ومطالبتها بالابتعاد عن زوجها، وكتبت Giovanna Valdatti، فى تعليقها على المقطع الصوتى، "حقاً أسوأ عدو للمرأة هو المرأة.. زوجة الحضرى بتشتمنى أنا وصديقتى كأننى أنا المخطئة، أن زوجها الناضج والذى يبلغ من العمر 47 عاماً ارتبط بأخرى من عمر أولاده وكذب على كل منا؟. أليس من الأفضل أن تتحدث معه هو بدلاً من سبى أنا وصديقتى ومهاجمة نساء مثلها لم يقترفوا خطأ؟".

وقالت زوجة محمد صالح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فوجئت بمحمد زوجى يخبرنى بقيام تلك الفتاة المكسيكسة بإرسال رسائل له، وبها بعض الإيحاءات الجنسية، خاصة وإنها تسعى جاهدة للتواصل مع أى شخص قريب من الحضرى، فقمت بالتحدث معها حتى تبتعد عن زوجى، وأرسلت لها رسالة صوتية حذرتها من تكرار مثل تلك الأفعال، لكنها استغلت تلك الرسالة ونسبتها لزوجة عصام الحضرى، التى لا تجيد التحدث باللغة الإنجليزية من الأساس".

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تابعت زوجته حديثها: "تلك الفتاة قامت بنسب رسالتى الصوتية لـ"صبرين" زوجة الحضرى، لاسيما وإنها عندما قامت بنشر المحادثة تعمدت عدم إظهار اسم صاحب الرسالة".