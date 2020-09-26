شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يحذر لاعبى الانتاج الحربى من خطورة دجلة رغم التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى تحذير شديد اللهجة للاعبيه من خطورة فريق وادى دجلة رغم تراجع نتائجه بالفترة الأخيرة، مشدداً على ضرورة التركيز من بداية المباراة وحتى صافرة النهاية لضمان الخروج بالنقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى وتوديع شبح الهبوط نهائياً قبل الاسابيع الأخيرة للمسابقة ، ويخضع اليوم السبت ، فريق الانتاج الحربى لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام ، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت عصر الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الايجابى 2-2 بين الفريقين ، ويعكف الجهاز الطبى بالانتاج الحربى على تجهيز معاذ الحناوى لاعب الفريق للمباريات المقبلة بسبب إصابته بشد فى العضلة الأمامية وغيابه عن المباريات الأخيرة.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث لعب 11 مباراة خسر 6 لقاءات وفاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين ، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق.ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 6 أهداف.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.