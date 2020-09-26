شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبي يجرى " رابيد تيست " استعدادا لمواجهة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي تحليل رابيد تيست قبل انطلاق مران اليوم أستعدادا لمواجهة المنصورة المقرر لها يوم الأثنين المقبل علي ملعب الأوليمبي في دورى القسم الثانى ، وخضع لاعبو الأوليمبي والجهاز الفني والادارى والطبي لتحليل " رابيد تيست " وفقا للبروتوكول الطبى لإجراء الفحص الطبي قبل المباريات الرسمية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا .

وحقق فريق الاوليمبي السكندري الفوز علي فريق بيلا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ18 لدوري القسم الثاني و رفع رصيده إلي ٢٢ نقطة في المركز التاسع .

لاعبو الاوليمبي خلال اجراء تحليل رابيد تيست Advertisements لاعبو الاوليمبي خلال اجراء تحليل رابيد تيست لاعبو الاوليمبي خلال اجراء تحليل رابيد تيست لاعبو الاوليمبي خلال اجراء تحليل رابيد تيست تحتفظ الأندية المصرية بتاريخ كبير ومشرف مع البطولات الأفريقية وتحديدا بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث فازت الأندية المصرية بـ14 نسخة من البطولة بواقع 8 ألقاب للأهلى، ثم الزمالك برصيد 5 ألقاب والإسماعيلى بلقب وحيد، فيما شهد نادى الأوليمبى أول مشاركة مصرية فى هذه البطولة عام 1967.

ويعتبر النادى الأوليمبى السكندرى صاحب شرف أول مشاركة للأندية المصرية فى دورى الأبطال عام 1967، وتأهل للدور قبل النهائى، لكنه انسحب من البطولة بسبب أحداث الخامس من يونيو1967.