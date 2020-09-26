شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينهى تعاقده مع الليبى أنيس ساليتو بـ"التراضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات فسخ وإنهاء التعاقد مع اللاعب الليبى أنيس ساليتو، بالتراضى، بعد أستطلاع رأى طلعت يوسف المدير الفنى ورئيس الجهاز، وذلك بعد الأزمة الكبيرة التى افتعلها اللاعب بعد استبعاده من تشكيل مباراة إنبى أمس، حيث أظهر اعتراض كبير وعارم ودخل فى موجة غضب كبيرة ضد الجهاز الفنى.





وحقق فريق إنبى الفوز على الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الإسكندرية، عن طريق أحمد على، الذى أحرز هدفى الفريق البترولى فى الدقيقتين 35 و70 من زمن المباراة، جاء هدف إنبى الأول عن طريق تمريرة بينية أرسلها عمر فتحى "سافيولا" خلف مدافعى الاتحاد لأحمد على الذى سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس محمود الزنفلى، فى الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، فيما جاء الهدف الثانى من تمريرة رامى صبرى الذى استلمها أحمد على داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ثم سدد كرة زاحفة بين قدمى الحارس محمود الزنفلى لتسكن الكرة الشباك فى الدقيقة 70 من زمن المباراة.

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وبهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 مواجهة وهُزم فى 8 مباريات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 6 مباريات، فيما سجل 28 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا، ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز فى الأسبوع الـ 30 من بطولة الدورى، حيث رفض طلعت يوسف المدير الفني للفريق منح راحة للاعبين بعد مباراة انبى.