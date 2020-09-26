شاهد.. 19 هدفاً فى حصاد الجولة 29 للإيجيبشن ليج وتألق المدافعين أبرز الظواهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز إنبي للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري بعد فوزه الثمين على مضيفه الاتحاد السكندري (2 – 0) مساء أمس (الجمعة) في ختام منافسات الجولة رقم 29 للمسابقة ، فوز الفريق البترولي خارج أرضه كان الثالث خلال هذه الجولة بعد تفوق الأهلي (البطل) على نادي مصر (3 – 0) يوم الأربعاء الماضي ثم فوز نادي بيراميدز على الإسماعيلي (3 – 1) في اليوم التالي.
ونستعرض أبرز أرقام الجولة 29 للدوري على النحو التالي:
كانت مباريات هذه الجولة قد انطلقت الثلاثاء الماضي بفوز الزمالك على طنطا (3 – 1) ثم تواصلت على مدار أربعة أيام وشهدت تعادل وادي دجلة مع سموحة (0 – 0) وطلائع الجيش وحرس الحدود بنفس النتيجة ’ فيما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي (2 – 2) وأنهى المقاصة مسلسل انتصارات أسوان عندما تفوق عليه (1 – 0) في أول لقاء له تحت قيادة علي عاشور.
عدد المباريات: 9 مباريات.
- حالات الفوز: 6 (منها 3 خارج الأرض).
حالات التعادل: 3 (منها 2 سلبي).
- عدد الأهداف: 19.
- الأشواط: 6 في الأشواط الأولى و13 في الثانية.
- أهداف من علامة الجزاء : 4 (محمود علاء من الزمالك – عمرو السولية من الأهلي– حسن علي من المصري – باسم مرسي من الإنتاج الحربي).
- ركلات جزاء مهدرة: 2 ( محمود علاء لاعب الزمالك – مصطفى سلطان لاعب نادي مصر).
- أهداف الأجانب: 2 (النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي – الليبي مفتاح طقطق لاعب المصري)
- أهداف البدلاء: 4 (إمام عاشور من الزمالك – جونيور أجايي من الأهلي – باسم مرسي من الإنتاج الحربي – محمد مخلوف من الإسماعيلي).
- أهداف عكسية: لا يوجد.
- أكبر المسجلين: أحمد علي مهاجم انبي (35 سنة).
- أصغر المسجلين: إمام عاشور من الزمالك و حسن علي من المصري (22 سنة).
- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (3 أهداف) – لاعبو الوسط (10 أهداف) – لاعبو الدفاع (6 أهداف).
- بطاقات صفراء: 47 إنذار
- الكروت الحمراء: لا يوجد
-هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفاً) - محمد شريف لاعب انبي (12 هدفاً) – سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون ’ مصطفى محمد لاعب الزمالك (9 أهداف) - وليد سليمان لاعب الأهلي ’ حسام حسن لاعب سموحة ’ والتر بواليا لاعب الجونة (8 أهداف) - جون أنتوي لاعب بيراميدز ’ محمود علاء لاعب الزمالك (7 أهداف).
- الترتيب: الأهلي (76 نقطة) – الزمالك (58 نقطة) - بيراميدز (54 نقطة) - المقاولون العرب (49 نقطة).
الزمالك 3-1 طنطا
الاهلى 3-0 نادى مصر
وادى دجلة 0-0 سموحة
المصرى البورسعيدى 2-2 الإنتاج الحربى
الجونة 1-0 أسوان
بيراميدز 3-1 الاسماعيلى
حرس الحدود0-0 طلائع الجيش
المقاصة 1-0 المقاولون العرب
انبى 2-0 الاتحاد السكندرى
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