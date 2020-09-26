شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 19 هدفاً فى حصاد الجولة 29 للإيجيبشن ليج وتألق المدافعين أبرز الظواهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز إنبي للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري بعد فوزه الثمين على مضيفه الاتحاد السكندري (2 – 0) مساء أمس (الجمعة) في ختام منافسات الجولة رقم 29 للمسابقة ، فوز الفريق البترولي خارج أرضه كان الثالث خلال هذه الجولة بعد تفوق الأهلي (البطل) على نادي مصر (3 – 0) يوم الأربعاء الماضي ثم فوز نادي بيراميدز على الإسماعيلي (3 – 1) في اليوم التالي.



كانت مباريات هذه الجولة قد انطلقت الثلاثاء الماضي بفوز الزمالك على طنطا (3 – 1) ثم تواصلت على مدار أربعة أيام وشهدت تعادل وادي دجلة مع سموحة (0 – 0) وطلائع الجيش وحرس الحدود بنفس النتيجة ’ فيما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي (2 – 2) وأنهى المقاصة مسلسل انتصارات أسوان عندما تفوق عليه (1 – 0) في أول لقاء له تحت قيادة علي عاشور.

ونستعرض أبرز أرقام الجولة 29 للدوري على النحو التالي:



عدد المباريات: 9 مباريات.



- حالات الفوز: 6 (منها 3 خارج الأرض).



حالات التعادل: 3 (منها 2 سلبي).



- عدد الأهداف: 19.



- الأشواط: 6 في الأشواط الأولى و13 في الثانية.



- أهداف من علامة الجزاء : 4 (محمود علاء من الزمالك – عمرو السولية من الأهلي– حسن علي من المصري – باسم مرسي من الإنتاج الحربي).

- ركلات جزاء مهدرة: 2 ( محمود علاء لاعب الزمالك – مصطفى سلطان لاعب نادي مصر).



- أهداف الأجانب: 2 (النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي – الليبي مفتاح طقطق لاعب المصري)



- أهداف البدلاء: 4 (إمام عاشور من الزمالك – جونيور أجايي من الأهلي – باسم مرسي من الإنتاج الحربي – محمد مخلوف من الإسماعيلي).



- أهداف عكسية: لا يوجد.



- أكبر المسجلين: أحمد علي مهاجم انبي (35 سنة).

- أصغر المسجلين: إمام عاشور من الزمالك و حسن علي من المصري (22 سنة).



- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (3 أهداف) – لاعبو الوسط (10 أهداف) – لاعبو الدفاع (6 أهداف).



- بطاقات صفراء: 47 إنذار



- الكروت الحمراء: لا يوجد



-هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفاً) - محمد شريف لاعب انبي (12 هدفاً) – سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون ’ مصطفى محمد لاعب الزمالك (9 أهداف) - وليد سليمان لاعب الأهلي ’ حسام حسن لاعب سموحة ’ والتر بواليا لاعب الجونة (8 أهداف) - جون أنتوي لاعب بيراميدز ’ محمود علاء لاعب الزمالك (7 أهداف).



- الترتيب: الأهلي (76 نقطة) – الزمالك (58 نقطة) - بيراميدز (54 نقطة) - المقاولون العرب (49 نقطة).

Advertisements

الزمالك 3-1 طنطا

الاهلى 3-0 نادى مصر

وادى دجلة 0-0 سموحة

المصرى البورسعيدى 2-2 الإنتاج الحربى

الجونة 1-0 أسوان

بيراميدز 3-1 الاسماعيلى

حرس الحدود0-0 طلائع الجيش

المقاصة 1-0 المقاولون العرب

انبى 2-0 الاتحاد السكندرى