الامارات | الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج الهلال السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت رفض الاحتجاج المقدم من نادي الهلال السعودي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اعتبار الهلال منسحبا من دوري أبطال آسيا.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان نشره اليوم بموقعه على الإنترنت "قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت، رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب".

وأضاف البيان :"استندت اللجنة بحسب بيان رسمي نشر اليوم السبت على الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على المادة 3ر4 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة فيروس كورونا".

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وأشار البيان إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لن يقوم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر.

وكان الهلال رفع احتجاجا رسميا ضد قرار الاتحاد الآسيوي اعتباره منسحبا من دوري الأبطال بعد أن عجز عن تقديم قائمة تضم 13 لاعبا، كحد أدنى، في آخر مبارياته بدور المجموعات أمام فريق شباب الأهلي الإماراتي.

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