الامارات | مانشستر يونايتد يخطف فوزا مثيرا أمام برايتون

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخطف فوزا مثيرا أمام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في سيناريو مثير وغريب لمباراة شهدت هدفين في الوقت البدل عن ضائع، خطف مانشستر يونايتد فوزا صعبا 3-2 أمام مضيفه برايتون الذي أصاب الخشبات خمس مرات في اللقاء، السبت في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وسجل الفرنسي نيل موباي (40 من ركلة جزاء) وسولي مارش (90+5) لبرايتون، فيما سجل المدافع لويس دنك (43 خطأ في مرماه)، ماركوس راشفورد (55) والبرتغالي برونو فرنانديش (90+10 من ركلة جزاء) للضيوف.

وبعد أن مني يونايتد بهزيمة امام كريستال بالاس (1-3) في المرحلة الثانية (غاب عن الاولى لمنحه قسطا من الراحة عقب المشاركة القارية الموسم الفائت)، خرج بنقاطه الثلاث الاولى هذا الموسم في مباراة شهدت تدخل تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" مرات عدة.

وأجرى المدرب النروجي اولي غونار-سولسكاير ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي خسرت امام كريستال بالاس (1-3) في المرحلة الثانية، حيث أشرك الظهير الايمن آرون وان-بيساكا والصربي نيمانيا ماتيتش ومايسون غرينوود، بدلا من الهولندي تيموثي فوسو-منساه والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والويلزي دانيال جيمس.

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وقال سولسكاير "لقد نجونا. استحقينا نقطة واحدة، لم نستحق المزيد. ولكن شخصية (الفريق) استحقت اكثر من ذلك...الموسم الماضي خرجنا بكثير من التعادلات لذا هذا امر جيد لنا".

فيما اعتبر فرنانديش "تركنا الكثير من المساحات لهم للعب، لم نكن شرسين ومنحناهم هدفين. علينا أن نقدم أداءا أفضل (...) ربما استحقوا (الفوز) أكثر. المهم ان تسجل الاهداف لا تصيب العارضة. أحيانا انت بحاجة للقليل من الحظ".

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