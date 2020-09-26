شكرا لقرائتكم خبر عن أندريا بيرلو: موراتا إضافة قوية لهجوم يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، على مهاجمه الجديد موراتا، المنضم حديثا لصفوف «السيدة العجوز».

وانضم موراتا إلى يوفنتوس قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 10 ملايين يورو على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لموقع صحيفة «لاجازيتا» الإيطالية، فإن المدرب الإيطالي يعقد آماله على مهاجم أتلتيكو مدريد السابق خلال الفترة المقبلة خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا الذي يحلم الفريق الإيطالي بالفوز بها خلال النسخة الحالية.

وقال بيرولو: «موراتا إضافة قوية جدًا لهجومنا. سيساعدنا في دوري الأبطال».